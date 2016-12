Thailandia, la storia a lieto fine degli elefanti Apple e Princess

Apple e Princess potranno tornare in libertà, insieme. I due pachidermi sono sfuggiti al loro triste destino grazie a una fondazione impegnata per la salvaguardia degli animali in Thailandia. Come spesso accade, gli elefanti nati in cattività vengono divisi dalla propria mamma, oltre a subire maltrattamenti. Fino a poco tempo fa infatti le due si trovavano in un camping dove i pachidermi vengono usati per il trasporto dei turisti.