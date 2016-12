Thailandia, l'elefantino si addormenta con la ninna nanna

Nessun bambino può resistere al potere della ninna nanna. Neppure se il “bambino” in questione pesa più di 90 chili. Ha fatto il giro del mondo il video dell'elefantino che si addormenta beato tra le braccia di una ragazza. Che, come la più amorevole delle madri, gli intona una soave melodia.

Il video è stato postato sul canale YouTube del resort "Chai Lai Orchid”, sulle montagne di Chiang Mai in Thailandia. Una struttura che, oltre ad aiutare le giovani vittime dello sfruttamento della prostituzione, promuove (in Thailandia) il turismo sostenibile. Da qui, la scelta di pubblicare il filmato, allo scopo di raccogliere fondi per liberare gli elefanti dalle "catene" dell'industria turistica.