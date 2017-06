Teramo, la cavalla "chiede aiuto" ai ciclisti e salva il puledro

A Torricella, in provincia di Teramo, una cavalla è riuscita a salvare il suo puledro che era rimasto intrappolato dentro un tombino. Approfittando del passaggio di un gruppo di ciclisti, l'equino ha iniziato a muovere la testa avanti e indietro facendo suonare il campanaccio legato al collo. In questo modo è riuscito a indicare ai passanti il luogo in cui era finito il suo piccolo, liberato poi dai vigili del fuoco.

Stando al racconto dei ciclisti che stavano transitando sulla strada di campagna, la cavalla è riuscita comunicare benissimo la sua disperazione. In gioco c'era la vita del suo puledro e, come ogni madre, ha fatto l'impossibile per metterlo in salvo. Non appena ha visto quel gruppo di mountain bike che passava, la cavalla ha "chiesto aiuto" a suo modo. Iniziando a muovere la testa in direzione del tombino dove era finito il suo piccolo, è riuscita a indirizzare i ciclisti verso il luogo giusto.



Dopo aver guardato all'interno, i ciclisti hanno scoperto che sul fondo giaceva un puledrino terrorizzato, caduto forse mentre cercava di bere in un attimo di distrazione della madre. A quel punto il gruppo ha chiamato i vigili del fuoco del comando di Teramo che si sono calati dentro con una scala. L'animale, nato da pochi giorni, dopo essere stato tirato su si è subito avvicinato alla madre per una poppata.