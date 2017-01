13 gennaio 2017 17:07 Teramo, cane veglia compagno che muore di stenti: "Scena straziante" Il presidente delle Guardie Ambientali Gadit, Gaetano Ercole, accorso su segnalazione a Castelnuovo Vomano, racconta a Tgcom24 ciò che non potrà dimenticare: "Metteva la sua zampa sullʼaltro animale quasi a volerlo svegliare"

"Davanti ai nostri occhi una scena unica, straziante, che rimarrà a lungo in testa: un cagnolino tremante in stato di ipotermia che vegliava un altro cane morto forse di stenti". E' commovente il racconto che Gaetano Ercole, presidente delle Guardie Ambientali Gadit di Teramo, fa a Tgcom24, ricordando l'intervento avvenuto a Castelnuovo Vomano (Teramo) su segnalazione di un cittadino. "Quando siamo arrivati - aggiunge - uno dei cani era già morto e per tutta la durata delle operazioni l'altro gli è rimasto accanto, poggiava la sua zampa sull'amico senza vita quasi a volerlo svegliare, sembrava implorare aiuto da noi e a fatica lo abbiamo caricato sul mezzo per portarlo al Servizio veterinario Asl".

"Una scena straziante""Il ragazzo che ci ha contattato - ricorda il presidente Ercole - aveva già prestato i primi soccorsi: il cane più adulto era morente, l'altro è rimasto lì accanto per almeno cinque ore senza voler mangiare. Al nostro arrivo poi il più grande era già morto e il cucciolotto per tutta la durata dell'operazione è rimasto lì. Abbiamo fatto molta fatica a caricarlo sul mezzo per portarlo all'ospedale veterinario dove ora è in cura".

Indagini in corsoNon si conosce la provenienza di questi cani, probabilmente mamma e figlio, comparsi sulla strada di Castelnuovo Vomano. "Stiamo facendo le indagini - spiega il presidente Ercole - per capire se sono stati abbandonati. Si tratta di due meticci, anche la madre che poi è morta era in giovane età e non aveva segni di investimento. Ad ucciderla potrebbero essere stati gli stenti, il freddo e la fame. Erano senza microchip". Quale sarà la sorte del cagnolino più fortunato? "Una volta che tornerà in forma sarà messo in adozione. Ne daremo annuncio sul nostro sito Internet", conclude Ercole.