Tartaruga gigante salvata al largo di Santa Marinella, era ferita da un amo

Di nuovo in mare Romagna, dopo le cure liberata nellʼAdriatico la tartaruga Lia

Torna a nuotare libera tra le acque dell'Adriatico dopo cinque mesi passati in cura all'acquario di Cattolica. È la storia di Lia, una tartaruga marina che era stata trovata in fin di vita a causa di un principio di annegamento. Trentotto chili di peso per sessantotto centimetri di lunghezza, questo carapace è una...