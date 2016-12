Tartaruga 80enne si fidanza con un "giovanotto" e fa 9 cuccioli

A 80 anni ha dato alla luce nove cuccioli. E' Nigrita, una tartaruga gigante delle Galapagos, che fa coppia con un maschio di 36 anni più giovane nello Zoo di Zurigo, dove la femmina ha casa dal 1946, cioè da quando aveva dieci anni. Mamma Nigrita pesa circa 100 chili mentre papà Jumbo circa il doppio, spiega lo zoo. I neonati, invece, sono piccolissimi, pesano fra 120 e 140 grammi e quindi vengono tenuti in una zona separata per la maggior parte del tempo per evitare che siano schiacciati accidentalmente.