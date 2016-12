Taranto, la polizia salva e adotta cucciolo di cane abbandonato per strada

Nella malasorte l'ancora di salvezza per il cucciolo di cane, una femminuccia, è arrivata con l'avvistamento da parte della volante che l'ha liberata dalla corda. Una volta portata in commissariato e rifocillata, è scattata per lei la corsa all'adozione. La cagnolina sarà la mascotte della Stradale.

"Il fenomeno dell'abbandono di animali - ricorda la polizia in una nota - aumenta nel periodo estivo, quando al termine delle vacanze non si ha più posto per il cucciolo che in tanti hanno accolto e coccolato durante il periodo di villeggiatura. In Italia ogni estate vengono abbandonati circa 100mila cani e 50mila gatti, segno di mancanza di coscienza civile e di senso di responsabilità".



Per il reato di abbandono di animali domestici si rischia l'arresto fino a uno anno e multe da mille a 10mila euro.