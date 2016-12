Tanzania, avvistata rara giraffa bianca

Un anno fa era stata avvistata, dodici mesi dopo alcuni scatti dimostrano che chi per primo ne aveva parlato non aveva avuto le allucinazioni. Si tratta di un raro caso di giraffa bianca, meglio definita come leucistica, che vive nel Parco Nazionale di Tarangire, in Tanzania. Un anno dopo il primo avvistamento l'esemplare, di sesso femminile, è stato fotografato e, a detta degli esperti del Wild Nature Institute, appare in ottima forma. Così, via Web è già partito il toto-nome.