Taiwan, una passante riprende una misteriosa creatura "aliena"

Huang Meilan stava camminando vicino a delle rocce a Hsinchu, in Taiwan, quando qualcosa ha catturato la sua attenzione. Una particolarissima creatura stava muovendosi in modo strano, quasi fosse spaesata. Sono in molti ad aver speculato sulla sua origine, alcuni la credono una forma di vita extraterrestre "persa sulla Terra", altri una variante dell'insetto stecco e altri ancora vermi del crine di cavallo aggrovigliati fra loro. Nessuno tuttavia è riuscito a dare una spiegazione logica a questo video. L'autrice del filmato ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile prima e che, nonostante le diverse opinioni delle persone, è intenzionata a sapere davvero che cosa sia la bizzarra creatura.