Svizzera, asino (di nome e di fatto) resta incastrato in un tombino

10:12 - Decisamente, e non solo letteralmente, un asino il protagonista dell'incidente avvenuto a Pratteln, nel Canton Basilea Campagna, in Svizzera. L'animale è infatti rimasto incastrato in un tombino. Un passante, che stava portando a fare una passeggiata il suo cane, ha visto l'asino in difficoltà e ha chiamato i soccorsi. L'animale era scappato il giorno prima da una vicina fattoria.