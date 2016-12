Svezia, lotta in famiglia: i cuccioli di orso bruno giocano a fare... wrestling

Giocare a fare la lotta è forse l'attività preferita tra fratelli, anche nel mondo animale. Il fotografo Andrea Schroeder ha immortalato due cuccioli di orso bruno impegnati in un combattimento "amichevole" in pieno stile wrestling. Le immagini provengono dal parco zoologico di Kolmarden, il più grande della Svezia e dell'intera Scandinavia. Zampe volanti, strette, prese e placcaggi in uno scenario naturale incontaminato: il match è servito.