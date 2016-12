Svelato il mistero, la balena Omura esiste: è stata avvistata in Madagascar

"In questi anni c'è stata una manciata di possibili avvistamenti della balena Omura, ma nessuno confermato" spiega Salvatore Cerchio, ricercatore del New England Aquarium and Woods Hole Oceanographic Institution. Ora finalmente la rarissima balenottera Omura è stata finalmente registrata in video al largo delle coste del Madagascar a più di 10 anni dalla sua scoperta.