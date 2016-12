I paparazzi non sono ben visti neanche dai rinoceronti. Così un raro esemplare nero del Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, lo ha fatto capire ai due ignari giovani, che, impegnati in un safari fotografico, volevano immortalarlo nelle foto-ricordo del viaggio. Andrew, 28 anni, e il suo amico Sam hanno vissuto lunghissimi momenti al cardiopalma quando quello che avevano scambiato per una roccia in realtà ha iniziato a correre a tutta velocità contro la loro auto. Una massa da una tonnellata e mezzo che solo all'ultimo istante ha evitato la collisione.