Sudafrica, il principe Harry diventa un simbolo della lotta contro il bracconaggio

Sul profilo Instagram di Kensington Palace, il principe Harry ha pubblicato le foto del suo viaggio in Sudafrica. Il secondogenito di Carlo d'Inghilterra, al Kruger National Park, ha aiutato i volontari e i ranger del parco ad assistere animali vittime del bracconaggio come elefanti e rinoceronti, alcuni rimasti orfani e altri sottoposti all'asportazione delle zanne da parte dei bracconieri. Uno scatto in particolare ha commosso il mondo: l'abbraccio di Harry a un elefante.