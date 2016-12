Stop a macellazione e botticelle: i cavalli sono animali d'affezione

Cavalli, muli e gli altri equini sullo stesso piano giuridico di cani e gatti, vietando la macellazione e il consumo della carne. E' con questo scopo che è partita la raccolta firma per la proposta di legge avanzata da Michela Brambilla e alcune associazioni a tutela degli equidi. "E' tempo di rinnovare un patto antico, - spiega l'onorevole Brambilla. - L'uomo, mostrando il peggio di sé, ha tradito l'amico che gli offriva se stesso in battaglia, per il duro lavoro dei campi, come mezzo di trasporto. Oggi il cavallo continua a essere sfruttato in mille modi: nei circhi, negli ippodromi ufficiali, nelle corse clandestine, sui sampietrini dei centri urbani, nei palii. E l'Italia vanta il triste primato di maggiore consumatore di carne equina in Europa: circa un chilo di carne all'anno pro capite".

Il testo, del quale Michela Brambilla è la prima firmataria, prevede innanzitutto il riconoscimento dello status di "animali di affezione" a tutti gli equidi. Con il divieto di macellazione, viene proibito anche l'uso in spettacoli contrari alla loro natura e in esperimenti scientifici. Vengono poi fissati criteri per la custodia e la cura degli equini, per evitare la detenzione in condizioni non adeguate. E' istituito un registro anagrafico degli equini presso le Asl che dia garanzia di tracciabilità e riconducibilità all'effettivo proprietario o possessore. Sono regolate le modalità di addestramento.



Si aboliscono le aste di equini di proprietà delle Forze armate e di altri enti pubblici, che potranno essere affidati ad associazioni. Per gli equini anziani o malati sono previste convenzioni con strutture private. Si definiscono inoltre nuovi standard per i box (che devono avere dimensioni adeguate) e per la gestione dei cavalli (che hanno diritto di passare almeno due ore al giorno in un recinto erboso), abolisce i servizi di trasporto a trazione equina (come le botticelle), tutela le mandrie di cavalli selvaggi o rinselvatichiti. Sono infine introdotte sanzioni per chi viola la legge e il rafforzamento dell’istituto della confisca.