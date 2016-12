12 dicembre 2014 Stati Uniti, la storia di Zeus: il cane paralizzato che ha imparato a camminare Colpito da un virus che gli impediva quasi ogni movimento, l'animale è riuscito a vincere la sua malattia grazie a una terapia mirata e alla forza di volontà Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Era un cagnolino completamente paralizzato quando la sua futura padroncina Lynda Keuther lo prese con sé a Carbondale, negli Usa. Dopo la visita da un veterinario, la causa della malattia sembrava essere un virus che permetteva al cucciolo di muovere soltanto la testa e la coda. E' la storia di Zeus, il cane che è riuscito a vincere la paralisi e a camminare grazie a una terapia mirata, all'amore dei suoi proprietari e a tanta forza di volontà.

La terapia che Zeus ha dovuto seguire non è stata semplice: comprendeva l'assimilazione di antibiotici, steroidi e una forte attività fisica. Ma grazie alla determinazione sua e dei suoi padroncini, che l'hanno seguito passo passo nella cura, il giovane cane è riuscito a vincere la paralisi e correre felice.



Dopo le prime cure farmacologiche, Zeus ha ripreso l'uso delle zampe anteriori ed è stato "sostenuto" da una sorta di sedia a rotelle che gli ha consentito di iniziare a muoversi. Nel corso dei mesi, passando per allenamenti in piscina e tecniche di controllo dei movimenti, il giovane cane è riuscito a sconfiggere la sua malattia.



"Era tipo la mattina di Natale - ha detto la sua padrona Lynda Keuther - quando ho visto Zeus muovere i primi passi. Ho urlato di gioia: ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta!".