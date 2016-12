Stanchi della politica corrotta, a Barnaul vogliono votare un gatto come sindaco

I casi di corruzione e nepotismo hanno portato i cittadini di Barnaul, in Siberia, a non avere più fiducia nella classe politica. L'ultimo commissariamento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per questo motivo, con un pizzico di ironia, hanno deciso di votare un gatto siamese, Barsik. Il micio di 18 mesi è infatti il candidato favorito con il 91% delle preferenze. "Se non lui, allora chi?". Sono i poster elettorali che girano sui social russi.