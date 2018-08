E' giallo sulla morte di Kaos: per l'autopsia l'avrebbe ucciso un infarto | Ma il padrone non ci sta

Com'è morto Kaos , il cane-eroe del nucleo cinofilo "Pivec rescue dog" che ha operato in diversi scenari di emergenza come il terremoto di Amatrice e la valanga di Rigopiano? Il suo addestratore Fabiano Ettorre dal suo profilo Facebook aveva subito parlato di avvelenamento e lo sdegno in Rete era esploso. Ma secondo i primi risultati autoptici, in attesa dei referti ufficiali che arriveranno tra un paio di mesi, il pastore tedesco sarebbe stato stroncato da una grave patologia acuta cardiaca , come riporta Il Messaggero. "Vogliono mettere tutto a tacere", è il commento sdegnato di Ettorre.

"Vedrete, diranno che è caduto dal balcone"Ma il padrone del cane, Fabiano Ettorre, non ci sta e, sempre dalle colonne de Il Messaggero, contrattacca con fermezza: "Non ci credo a questa buffonata. Credo invece che vista la grande risonanza qualcuno tenterà di mettere a tacere la storia".



"Hanno sequestrato la salma di Kaos in un batter d'occhio - continua - e, poi, dopo 48 ore, è stato imposto il silenzio assoluto". E ricorda il tragico momento del ritrovamento del suo compagno a quattro zampe senza vita: "Quando ho visto il cane riverso ho pensato subito all'avvelenamento, senza farmi condizionare dal dolore che stavo provando. Ci ho riflettuto con attenzione e razionalità. Su Facebook posso scrivere ciò che voglio, anche d'istinto o di rabbia, ma dopo ho sempre parlato di presunto avvelenamento per il 99 per cento delle possibilità".



E alla luce di quanto sta emergendo non cambia posizione: "Oggi direi esattamente le stesse cose. Semmai mi pare strano che si conoscano i risultati degli esami in così breve tempo: il cane è partito da qui alle 7 e alle 9 già sapevo che erano state eseguite le lastre. Anche per le analisi anti-veleno occorrono tempi lunghissimi. Alla fine, vedrete, diranno che è morto cadendo dal balcone".