Spagna, baby delfino spiaggiato viene accerchiato dai bagnanti: muore per il troppo stress

Il suo cuore non ha retto alle carezze maldestre dei bagnanti che involontariamente le tappavano anche lo sfiatatoio che ha sul dorso per respirare. Il cucciolo di delfino, una femmina, è morto per arresto cardiocircolatorio, dopo che era finito spiaggiato a Mojácar, provincia di Almeria, in Spagna, per aver perso la mamma e l'orientamento. In centinaia sono accorsi in acqua per accarezzarlo, fotografarlo e quello stress può avere provocato il decesso del cetaceo, che, nelle foto diffuse dall'associazione ambientalista spagnola Equinac, viene alla fine portato via da un loro membro quando ormai è senza vita.