Sopravvissuto all'uragano Katrina, il cane Boots fa da tutore ai gattini orfani

Si chiama Boots, Stivali. E di mestiere fa la baby sitter. La particolarità è che si tratta di un cane, e che i piccoli che accudisce non sono della sua razza, ma sono gattini che devono imparare a convivere serenamente con i cani in modo da facilitare la loro adozione e il loro inserimenti in famiglia. Boots, salvato dai volontari dell'Arizona Humane Society dopo essere sopravvissuto all'uragano Katrina, ora "lavora" per l'associazione.

"Facendo socializzare i gattini con cani come Boots fin da quando hanno solo poche settimane di vita - scrivono i volontari sul blog della ONG - per questi mici si apre un nuovo mondo di possibilità" per imparare a vivere in ambiente domestico. E Boots, un golden retriever di 12 anni, in pratica da da sergente istruttore a un plotone di gattini orfani.