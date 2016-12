Sofia cresce (in time lapse): da cucciolo a cane adulto in 23 secondi

09:08 - Sofia è un cane di razza Rhodesian che per 2 anni e dieci mesi ha avuto la pazienza di farsi fotografare ogni giorno dal proprio padrone. Il risultato dei suoi sforzi (soprattutto per restare ferma davanti all'obbiettivo) è un video in time lapse spettacolare, che in 23 secondi mostra come un cucciolo di due mesi si trasforma in un adulto.