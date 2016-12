Sir Nils Olav, il pinguino colonnello passa in rassegna gli uomini della Guardia Reale Norvegese

Nomen omen. Sembrerebbe proprio così per questo pinguino reale fuori dal comune. Reale di nome ma anche di fatto dato che Sir Nils Olav è cavaliere e colonnello della Guardia Reale Norvegese. Tutto ebbe inizio nel '72 quando l'esercito adottò come mascotte uno dei pinguini dello zoo di Edimburgo, in Scozia, dove ogni anno si svolge il festival internazionale di musica militare. Da quel momento la tradizione continua. Il predecessore di Sir Nils Olav arrivò solo alla carica di sergente.