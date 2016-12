3 marzo 2016 Si spende di più per la cura del cane che per quella personale La cifra per accudire il miglior amico dellʼuomo equivale in media a 800 euro lʼanno, più di quello che siamo disposti a sborsare per noi stessi. Lo dicono i dati di Istat e Adoc

Vivere con un cane costa in media di più, molto di più, che vivere con un gatto: 800 euro l'anno contro 430 euro. Ma l'amore per animali va oltre qualunque considerazione economica, visto che la cifra per accudire gli amici a quattro zampe supera anche quanto si è disposti a spendere per la propria cura personale e il benessere, voci che assorbono in media circa 770 euro all'anno sul budget di una famiglia.

I dati di Istat e Adoc - E' quanto emerge da una analisi dell'Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat e Adoc. I dati mettono in evidenza anche l'altra faccia di questo fenomeno: la crescita nel numero di imprese che hanno sui "pets" il proprio core business: in 5 anni, tra commercio al dettaglio di animali domestici, produzione di alimentazione per animali da compagnia, servizi veterinari e di cura, sono aumentate in Italia del 20%, crescita ben più elevata del +2,7% registrato nel medesimo arco di tempo per le imprese attive nei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e istituti di bellezza).

Aumentano le imprese con al centro la cura degli animali - A crescere di più in particolare è il settore connesso alla cura degli animali: per le toelettature e altre attenzioni dedicate agli animali di casa il numero di imprese è cresciuto del 44,7%. Lombardia e Lazio detengono il primato per numero di imprese attive nell'ambito degli amici a quattro zampe con rispettivamente 1.134 e 1.117 attività.