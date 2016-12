Show pericolosi in Arabia Saudita: tigre tenta di sbranare una bambina durante uno spettacolo

L'attacco si è verificato in una struttura nei pressi di un mercato a Sakaka, nella parte nord-occidentale del Paese. Diversi testimoni hanno raccontato che la tigre improvvisamente ha sferrato l'attacco durante uno show di intrattenimento con animali. Il felino non ha mollato la sua vittima fino a quando non è stato tempestato di pugni dallo stesso addestratore.



Tragedia a marzo - A marzo si verificato un episodio simile ma con un esito mortale per la povera vittima. Una leonessa di una proprietà privata aveva sbranato un cittadino kuwaitiano. Quest'ultimo era in visita del suo amico, il proprietario degli animali selvatici.



In casa animali selvatici - Nel mese di dicembre 2014, una collaboratrice domestica filippina morì in Kuwait cinque giorni dopo essere stata sbranato da un leone allevato dal suo datore di lavoro come se fosse un comune animale domestico.



L'inutile monito delle autorità - Proprio per l'abitudine di avere in casa leoni, leopardi o tigri, le autorità del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) (che comprende Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) hanno spesso messo in guardia i residenti contro la custodia di animali non domestici.



Le critiche sui social - Durissime le critiche sui social. "Anche se la tigre è addomesticata, questa era una situazione pericolosa che avrebbe potuto essere fatale per la ragazza o gli altri spettatori", ha scritto un utente citato dai media locali. "Le misure di sicurezza più elevate devono essere messe in pratica in ogni momento visto che gli animali selvatici si comportano istintivamente e pericolosamente", ha commentato un . "Questo è un animale selvatico e il suo istinto è quello di attaccare, in modo indipendentemente dal tempo trascorso domare esso, la sua natura non cambia mai e la sua disponibilità uccidere rimane forte - ha commentato un altro utente -. Devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire i massimi livelli di sicurezza. Sfortunatamente alcune persone vedono la custodia degli animali selvatici come una moda innocua".