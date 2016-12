Shiro, dalla Turchia ecco il gatto zen equilibrista tra fiori e melanzane

Riesce a tenere in equilibrio sulla sua testolina di tutto: melanzane, fiori, scodelle per la colazione. E sul suo musetto bianco e paffuto quell'espressione da "pace dei sensi" resta sempre immutata, qualsiasi cosa gli piazziate in testa. E' questa la caratteristica di Shironeko, noto online anche come "Basket Cat" o "Zen Cat". Turco, il micio è conosciuto per il suo atteggiamento sempre etrememente rilassato e, appunto, per la sua abilità a bilanciare il peso quando ha qualcosa (qualsiasi cosa) sopra la testa. Proprio come il "fenomeno" Oolong the Pancake Bunny", il coniglietto-torta, balzato agli onori dei Wikipedia per la sua capacità, appunto, di trasportare sopra la testa torte e dolci. Shiro è nato l'8 marzo del 2002, secondo quanto si legge sul blog che illustra il suo profilo. E la prima foto su di lui è stata diffusa da un blogger anonimo il 17 febbraio 2006.