Sfrattati dal letto, quando gli amici a 4 zampe conquistano casa

06:39 - Non importa che abbiate rifatto il letto da pochi minuti, oppure dopo una dura giornata di lavoro non vediate l'ora di riposare nel vostro morbido talamo: quando in casa c'è un cane o un gatto bisogno scendere a compromessi. Sulla piattaforma di condivisione di immagini Imgur è ormai una moda condividere con gli altri amanti dei quattro zampe le foto di come si viene "sfrattati" dalla propria stanza da letto. Ecco una divertente selezione.