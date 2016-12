Sestri Levante, un pescatore si getta in acqua per salvare un delfino

Un piccolo delfino rimasto impigliato in mezzo ad una rete, tesa per pescare le acciughe al largo di Portofino, stava per morire. A quel punto il comandante del Peschereccio Leonardo da Vinci si accorge del cetaceo e si getta subito in acqua per salvarlo. Protagonista di questo gesto eroico Emanuele Merisio che comanda l'imbarcazione di stanza a Sestri Levante.