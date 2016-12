10 ottobre 2014 Selfie con lo squalo: lo scatto da brividi di un'insegnante americana in vacanza La 25enne Amanda Brewer ha avuto un incontro ravvicinato con uno dei più pericolosi predatori del mondo, un grande squalo bianco, in Sudafrica Tweet google 0 Invia ad un amico

11:09 - Un selfie da brividi. La 25enne Amanda Brewer, insegnante del New Jersey, ha avuto un incontro ravvicinato con uno dei più pericolosi predatori del mondo, un grande squalo bianco, durante la sua vacanza in Sudafrica. L'impavida Amanda, volontaria per White Shark Africa, non ha perso tempo e ha scattato una serie di fotografie all'animale con la sua telecamera GoPro, tra cui un terrificante primo piano delle mascelle e un selfie assolutamente "da urlo".

Amanda Brewer, grande appassionata di squali, era partita per il Sudafrica come volontaria per White Shark Africa, un’organizzazione dedicata alla conservazione degli animali e all'ecoturismo. Durante la sua gita in barca nei pressi dell'Isola delle Foche (Seal Island), un esemplare femmina di squalo bianco è stata attratta da un pezzo di carne. L'occasione era più unica che rara: la 25enne statunitense non ha perso tempo e ha prodotto un trentina di scatti al pescecane. La maggior parte delle foto erano piuttosto ordinarie, mentre l'ultima è impressionante: un primo piano delle fauci dell'animale. La squadra di volontari si era immersa nell'oceano dentro le gabbie di protezione, mentre dalla barca cercavano di attirare con delle esche i grossi pesci fuori dall'acqua.