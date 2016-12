Scimmie, leoni e cavalli, diversi ma con una cosa in comune: sono tutti albini

Se avessero una carta d'identità per tutti di fianco alla dicitura segni particolari si troverebbe scritto "bianco". Si tratta degli animali albini appartenenti a ogni specie animale. C'è, infatti, il riccio albino Meckie Way, trovato da alcuni cittadini vicino alla loro abitazione e consegnato allo zoo di Duisburg in Germania, o l'orso Bruno albino, una contraddizione già nel nome, che è l'unico al mondo. Loro non sono i soli, anzi sono in buona compagnia: tra gli animali albini ci sono anche scimmie, leoni e tartarughe.