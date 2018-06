Sassari grida al miracolo: il cane lanciato dal ponte prova a camminare

Arrivano buone notizie dalla clinica veterinaria universitaria di Sassari dove è in cura Calik, il pastore maremmano che era stato gettato dal ponte di Calich, nei pressi di Alghero, dopo essere stato brutalmente picchiato. Il cane, salvato grazie all'allarme dato da un pescatore che aveva sentito un tonfo mentre era sulle sponde del Rio Barca, dopo le botte e la caduta, versava in condizioni gravissime per le lesioni e le fratture riportate. I volontari del Canile Primavera di Santa Maria La Palma (Alghero) e gli stessi veterinari nell'immediato disperavano di rivederlo in piedi. E, invece, ecco la sorpresa, postata su Facebook dall'educatore cinofilo che segue da vicino la fisioterapia del cane miracolato.