Sarà la cucciola Kora a prendere il testimone del cane-eroe Kaos

Sarà Kora a prendere il testimone di Kaos, il cane-eroe protagonista di importanti salvataggi di vite umane in scenari come il terremoto di Amatrice, avvelenato nell'Aquilano. E' sua figlia, una cucciola di pastore tedesco di tre mesi, ultima della cucciolata rimasta in casa di Fabiano Ettorre, l'addestratore che aveva fatto di Kaos un infallibile ricercatore di dispersi sotto le macerie, nei boschi e in tante altre emergenze.