Hanno nel loro Dna l'istinto di soccorrere chi è in pericolo. Come loro ce ne sono tanti, ma questa è la storia di due cani labrador femmine: Wendy e Maggie, ufficialmente cani bagnini. Ieri a Santa Severa una bambina di 11 anni stava facendo il bagno nel tratto di spiaggia libera. Ma la si è allontana troppo e le correnti la stavano spingendo pericolosamente verso gli scogli. Il padre, un uomo di 34 anni si è tuffato, ma dopo qualche bracciata si è trovato anche lui in difficoltà. E' a questo punto che le due cagnoline sono entrate in scena.