16 marzo 2018 12:56 Sanremo, i carabinieri salvano un cane ma ora rischiano una sanzione La Lega Nazionale del Cane, invece, non solo chiede clemenza per i militari ma li vuole anche nominare ʼsoci onorariʼ

Due carabinieri di Sanremo, dopo aver salvato un cagnolino, rischiano una sanzione. Il motivo? I due potrebbero aver violato le norme che regolano la riservatezza e il contegno per aver pubblicato un video in cui scherzano insieme al cane. A rivelare il fatto è la Lega Nazionale del Cane, una delle più antiche e importanti associazioni protezionistiche presenti in Italia, che si batte per i militari e dichiara: "Dovrebbero essere un esempio da seguire, non da sanzionare".

'L'arresto del cane'Qualche giorno fa diventa virale sul web un video in cui si vedono due carabinieri che 'arrestano' un cane . In realtà, il quattrozampe, di nome di Spadino, non aveva commesso alcun reato, si era solamente perso, dopo esser uscito dal giardino di casa sua, non trovando più la strada di ritorno. Fortunatamente i due carabinieri lo trovano, leggono il microchip e lo riportano dalla sua famiglia. Questa faccenda diventa virale a causa del video che i due militari girano, scherzando con il cane, parlandogli come una persona appena arrestata, accusandolo di 'spaccio di crocchette'. A causa di questa simpatica 'gag', i due carabinieri rischiano una pesante sanzione disciplinare.