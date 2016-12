Prima di riuscire a fermarlo e a metterlo in custodia, la polizia di San Francisco si è dovuta lanciare in un inseguimento sul San Francisco-Oakland Bay Bridge. E fino a qui non ci sarebbe niente di nuovo per gli agenti che tutti i giorni hanno a che fare con delinquenti e malintenzionati, se non fosse che il "fuggitivo" era un Chihuahua. Il piccolo cane, secondo quanto ricostruito, sarebbe fuggito da un'auto dopo un incidente e si sarebbe messo a correre sul ponte. Preoccupati che potesse causare altri scontri, gli agenti si sono messi al suo inseguimento e, una volta "acciuffato", l'animale è stato preso in custodia in un rifugio per animali.