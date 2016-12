3 aprile 2015 San Diego: Pitbull ucciso per sbaglio da un poliziotto, il suo padrone chiede "giustizia" "E' necessario che gli agenti siano preparati a decifrare il linguaggio degli animali", afferma Ian Anderson, che ha deciso di portare avanti la sua battaglia lanciando una petizione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:53 - "Giustizia per Burberry": è la pagina Facebook aperta da Ian Anderson dopo la tragica disgrazia che gli ha sconvolto la vita. Il ragazzo di San Diego era infatti molto legato al suo Pitbull di sei anni, addestrato anche ad assistere i disabili. Burberry però è stato ucciso per sbaglio da un poliziotto.

Due agenti sono intervenuti in casa del californiano, dopo una chiamata per disturbo della quiete pubblica. Peccato che l'abitazione non fosse quella giusta. Anderson ora chiede alle forze dell'ordine di rendere obbligatorio per gli agenti del Dipartimento di San Diego lo studio del linguaggio degli animali, e lancia una petizione.