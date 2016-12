San Diego, fiocco rosa allo zoo: è nata una baby gorilla. Ed è gara per la scelta del nome

Se la madre, ormai al suo sesto parto, la protegge per tutto il tempo, il padre Winston non ha un ruolo attivo nell'accudimento della cucciola. Infatti, essendo il capo branco gestisce tutti gli otto membri del clan: un maschio e tre femmine adulti e gli "adolescenti" Monroe, 5 anni, Frank, 8 anni,e Joanne, 2 anni. La nascita della piccola è un'ottima notizia per i Gorilla di pianura, specie considerata a rischio dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.