San Diego, addio a Tiffany II: la gatta più vecchia al mondo

08:15 - Addio a Tiffany II, la gatta più anziana del mondo. Nata nel 1988 a San Diego in California, la micia dal pelo rosso e nero è spirata alla bellezza di 27 anni, due mesi e venti giorni. Era entrata a marzo di quest'anno nel Guinness dei Primati per la sua veneranda età. "Addio piccola, mi mancherai" ha detto tra le lacrime Sharon che la comprò cucciola in un negozietto locale a dieci dollari.

"Ha vissuto sempre con due cani, erano i suoi migliori amici. La dieta? Croccantini, umido e tante coccole".