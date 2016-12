25 febbraio 2015 Salerno, la casa delle cicogne bianche: ogni anno tornano sullo stesso traliccio dell'Enel Gli animali sono arrivati nel Comune di Sala Consilina nel 1996 e da allora tutti gli anni scelgono lo stesso punto, diventato uno dei principali siti di nidificazione Tweet google 0 Invia ad un amico

12:33 - Un viaggio di oltre 10mila km, dall'Europa all'Africa meridionale, per poi rientrare alla base in estate, nidificando sempre nello stesso luogo, anzi sullo stesso traliccio. La località Termini del Comune di Sala Consilina, nel Salernitano, è diventata in un paio di decenni uno dei più importanti siti di nidificazione delle cicogne bianche dell'Italia meridionale, come sottolinea con orgoglio l'Ataps, l'associazione che si occupa di tutela e sorveglianza ambientale nell'area di Sala Consilina. Eppure per quasi un secolo non aveva più visto esemplari della specie. Fino al 1996, quando la prima coppia di animali fece la sua apparizione su un traliccio dell'Enel, che da allora è diventato la loro casa.

La nidificazione di Sala Consilina è diventata oggetto di studio e ogni anno si organizzano squadre di guardie ambientali che vigilano sull'incolumità di questi uccelli, che ormai sono diventate le mascotte del piccolo centro campano.