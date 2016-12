S.o.s cerbiatto in una scuola della Virginia: l'ingresso (in scivolata)

Un alunno insolito e anche piuttosto indisciplinato quello che ha fatto il suo ingresso pochi giorni fa alla Henley Middle School, in Virginia. Le immagini delle telecamere del circuito di sicurezza hanno infatti mostrato un cerbiatto nel corridoio dell'istituto. Come se non bastasse l'entrata non autorizzata, l'animale ha ben presto capito che la scuola non fa per lui: tanto era liscio il pavimento che il cerbiatto deve aver pensato di trovarsi su una pista di pattinaggio.