Russia, spettacolare salvataggio di un cane intrappolato nel lago ghiacciato

Nonostante sia immerso da un po' nell'acqua ghiacciata di un laghetto, in un giardino pubblico russo, continua ad abbaiare e a mordere, persino al suo soccorritore. Ma l'operaio con i pantaloni da lavoro e a petto nudo non ci ha pensato due volte a lanciarsi in aiuto di quel cane, ormai quasi allo stremo, incurante del suo ringhiare e dei suoi denti affilati. Così, al momento giusto, ha preso l'animale per la collottola e lo trascinato fuori da quella trappola di ghiaccio. Il video che ha ripreso il salvataggio ha ottenuto quasi due milioni di visualizzazioni.