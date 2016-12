Russia, orso bruno scorrazza in un centro commerciale: ucciso dalla polizia

Un orso bruno di circa un anno è entrato in un un centro commerciale di Khabarovsk, città russa non lontana dal confine con la Cina. L'animale, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, si è dapprima messo a correre tra i negozi, poi è riuscito ad aprire le porte d'ingresso ed è uscito in strada. Poco dopo, in un parcheggio, è stato abbattuto.