Sbuca da lontano, di corsa, e il suo pelo nero spicca sulla bianca neve. Senza paura, si avvicina al suo amico pescatore: è l'ora della merenda. Così una lontra si presenta al cospetto di quell'uomo che gli offre sempre un po' del suo pescato. Accade a Tomsk, in Russia. Nel video che conferma questa strana amicizia, diffuso via Twitter dalla pagina Tomsk Loud News, si vede il pescatore che apre il secchio e la lontra che prende un pesce di suo gradimento e scappa via.