Romania, quando il boss è un gatto

E' diventato il direttore comunicazione di una start up romena che vende prodotti per animali online. Il gatto Bossy ha sbaragliato la concorrenza ed è stato "assunto" con uno "stipendio" di 150 euro al mese più un bonus di cibo per gatti. In 700 avevano risposto all'annuncio di lavoro, ma per loro, come si suol dire "non c'è stata trippa per gatti". Bossy ha già preso possesso della sua scrivania e non sembra intenzionato a lasciare il posto.