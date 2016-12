Romania, il pompiere salva il cane con il massaggio cardiaco e con la respirazione bocca a bocca

I pompieri della cittadina di Pitesti , Romania, hanno effettuato un salvataggio davvero speciale. Durante l'intervento per un incendio in un appartamento Costache Mugurel , sergente maggiore dei vigili del fuoco, ha trovato un cane privo di vita steso sul pavimento. L'uomo ha agito di istinto e lo ha soccorso praticandogli il massaggio cardiaco . Così Costache è diventato l'angelo custode del cane e un vero e proprio eroe locale.

L'animale trovato completamente intossicato dal fumo all'interno dell'appartamento in fiamme è stato portato fuori dal sergente maggiore. Il video mostra che Mugurel Costache dopo avergli rinfrescato il muso con un po' d'aqua, ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco: spinte decise ma allo stesso gentili sul piccolo corpo dell'animale che sembra privo di vita.



Eppure negli ultimi secondi del filmato si vede che muove le orecchie e gli occhi guardando quell'uomo, così grande e forte, che lo ha salvato. Più tardi il cane è stato portato all'ospedale veterinario: purtroppo le sue condizioni rimangono gravi a causa dei danni cerebrali dovuti al troppo tempo senza ossigeno.



Il dottore ha detto che senza l'intervento tempestivo del vigile del fuoco non si sarebbe potuto salvato. Dall'incendio è stato salvato anche il padrone della casa incendiata: dopo i soccorsi sul posto è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale locale.