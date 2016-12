Roma, sotto l'albero di Natale un gatto "della Piramide"

"Perché adottare un gatto?", ripete una volontaria a chi le pone la domanda, ribattendo: "Perché allora respirare?". Così nel week end è stata organizzata una serie di eventi, per grandi e piccini, allo scopo di far conoscere questa realtà romana, con tanto di cat-tour, per invitare alle adozioni, e micio-riffa, per raccogliere fondi di sostentamento a favore della colonia della Piramide Cestia, all'Ostiense.