Roma, gattino gettato nel cassonetto viene salvato in extremis: guarda il video

A pochi giorni di vita era stato chiuso in un sacco, gettato in un cestino di piazza Jacini a Roma e destinato a morte certa. La sua salvezza è arrivata dalla prontezza di due operatori dell'Ama, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti nella capitale, che hanno udito i suoi miagolii disperati, hanno strappato la busta per liberarlo e lo hanno salvato. Ora Jaci, così è stato ribattezzato, è al sicuro tra le braccia dell'attore Cristian Di Sante, che sui social ha denunciato la cattiveria di cui il cucciolo è stato vittima.

Nel video del ritrovamento e del salvataggio, girato da uno dei due operatori ecologici e diffuso in Rete, si sente lo stupore che si tramuta in sgomento dei due per quella piccola vita gettata nell'immondizia. Tra le braccia dell'attore Di Sante, volto noto per la sua partecipazione a fiction Tv e film come "Spaghetti Story" e "Tulpa" di Federico Zampaglione, il micio biancorosso è tornato al suo splendore. Dopo la rabbia, il Web gli augura "Buona vita".