Roma, cuccioli di cane gettati nell'immondizia: polizia ne salva uno

Che siano bambini (come accaduto qualche giorno fa davanti a San Pietro) o animali poco importa: la polizia di Roma è sempre in prima linea quando si tratta di salvare una vita. E la storia che arriva dal quartiere Flaminio non fa che corroborare questa tesi. Una pattuglia della questura è infatti riuscita a salvare un cucciolo di cane che qualcuno aveva gettato in un cassonetto.