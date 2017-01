Roma, attenti al cane che vi farà innamorare: in mostra al Super Dog Show 3mila cuccioli

"Attenti al cane: vi farà innamorare". E' questo lo slogan di "SuperDog Show", la mostra internazionale canina che si tiene questo weekend alla nuova fiera di Roma. Circa 3000 cani di oltre 300 razze diverse si esibiranno sul ring d'onore: dal chihuahua all'alano, dal Bedlington Terrier, il "cane col ciuffo", al più raro Dandie Dinmont Terrier. Tra i partecipanti anche cani pastore e bovari, pinscher, schnauzer, molossoidi, bassotti, spitz, segugi, bloodhound, cani da ferma, cani da cerca, da riporto e da acqua, cani da compagnia e levrieri.



Una giuria internazionale di 24 giudici provenienti da tutto il mondo valuterà gli esemplari secondo lo standard ufficiale della razza di appartenenza. Vincerà il cane che, fra tutti gli iscritti, si avvicinerà maggiormente alle caratteristiche ideali. Una novità sarà il "Supreme Best in Show", una sorta di "Coppa dei Campioni" che decreterà in assoluto il miglior cane delle due giornate tra tutte le categorie in gara, che vincerà una coccarda alta due metri e dieci centimetri e naturalmente anche una ricompensa.