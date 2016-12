6 novembre 2014 Ritrovata in una spiaggia in California: curata e coccolata la dolce lontra di mare E' stata salvata il 30 settembre quando pesava nemmeno un chilo. Ora si prendono cura di lei a Chicago, dove è diventata una star Tweet google 0 Invia ad un amico

12:44 - Si chiama "Pup 681" ed è davvero adorabile. La piccola lontra di mare, salvata il 30 settembre, ha intenerito Chicago ed ora sguazza felice nello Shedd Acquarium. Pup 681 è una Enhydra lutris, più comunemente conosciuta come "lontra di mare", specie in via d'estinzione che conta al momento solo 50.000 esemplari (in origine erano almeno cinque volte tanto).

Ritrovata ansimante in una spiaggia californiana, è stata subito portata al Monterey Bay Aquarium, dove è rimasta 4 settimane prima di trasferirsi allo Shedd Aquarium di Chicago.

Quando è stata soccorsa, la tenera lontra pesava appena 907 grammi, mentre ora è diventata addirittura 6 chili grazie alle cure di numerosi esperti. "La situazione Pup di 681 era urgente" - ammette Tim Binder, vicepresidente dello Shedd Aquarium - "Il salvataggio di questo animale ci offre l'opportunità di conoscere meglio le caratteristiche biologiche e comportamentali di questa specie. Inoltre incoraggia le persone a preservarle e proteggerle in natura."