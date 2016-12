Riposo eterno con Fido? Ora si può

14:36 - É noto a tutti quanto sia forte e indissolubile il legame tra animale e padrone: compagno fedele di lunghe passeggiate, di corse e momenti di relax sul divano.Ma adesso non ci si limita solo a considerarli semplici compagni di vita, alcune persone hanno deciso di intraprendere il sonno eterno con il loro amato fido.

Milano, al cimitero anche le ceneri degli animali di Gabriella Giovanetti

Su richiesta degli uffici comunali la giunta di Milano ha deciso che nei cimiteri della città animale e padrone potranno essere vicini per l'eternità, sepolti nello stesso cimitero.



Il Comune ha predisposto delle regole rigide riguardo alle modalità di collocazione delle urne degli animali. Le ceneri di cani e gatti dovranno essere contenute in recipienti con coperchio inamovibile e non potranno essere poste all'interno del feretro del defunto. L'urna dell'animale potrà essere posta nelle immediate vicinanze del luogo di sepoltura del padrone o in un'urna fissata alla lapide





L'idea viene dall'estero dove in quasi tutte le maggiori capitali europee esiste già questa possibilità. In Italia gli animali domestici e padroni dovevano stare rigorosamente distanti: i primi nei cimiteri e gli altri in strutture specializzate come il Bao MIao Village, nella periferia milanese, che offre servizi di sepoltura per gli amici a quattrio zampe.